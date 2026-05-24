Ефимов: В ВАО за 3 года возвели 6 объектов образования за счет бюджета Москвы

В Москве с 2023 года в Восточном административном округе возвели шесть образовательных объектов в рамках столичной Адресной инвестиционной программы за счет городского бюджета. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что новые школы и детские сады рассчитаны более чем на 2,1 тысячи учеников и воспитанников. Речь идет о трех детсадах на 725 мест и трех школах в ВАО, рассчитанных вместе на 1 тысячу 400 учащихся. Новые здания расположены в районах Преображенское, Соколиная Гора, Богородское, Косино-Ухтомский и Измайлово, добавил политик.

«Москва активно возводит современные школы и детсады за счет городского бюджета как в новых микрорайонах, так и на территориях со сложившейся застройкой. Эти проекты направлены на повышение качества образования и создание комфортных условий для учебы и развития детей разных возрастов», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.

Отмечается, что общая площадь построенных за последние три года на востоке Москвы объектов для образовательных проектов составляет 39,5 тысячи квадратных метров. В 2023 году возвели два детских сада, в 2024-м — еще один, и еще три здания для размещения школ появились в 2025-м.

Руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров рассказал, что две школы общей площадью 19,3 тысячи квадратных метров возвели в районе Богородское. По его словам, в Тюменском проезде появился учебный корпус на 600 мест, а на 2-й Гражданской улице — здание для 400 учеников.

Чиновник добавил, что внутри объектов разместили универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортзалы с раздевалками и душевыми, а также оборудовали ИТ-полигоны, лабораторно-исследовательские комплексы, многофункциональные пространства и медиатеки с доступом к цифровым образовательным материалам.

Кроме того, в Измайлове возвели новый детсад на 300 мест площадью 4,5 тысячи квадратных метров. В трехэтажном объекте разместили 12 помещений для групп, физкультурный и музыкальный залы, медблок и пищеблок, административные помещения и помещение для службы охраны. Отмечается, что это первый детсад, возведенный по технологии крупномодульного строительства.