Ефимов: В ВАО возведут спорткомплекс с двумя бассейнами

В правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) внесены изменения, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Это сделано в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы.



«На земельном участке 0,43 гектара создадут современное пространство для занятий спортом. ФОК площадью четыре тысячи квадратных метров будет включать два полноценных бассейна и просторный зал общей физической подготовки. Он сможет одновременно принимать более ста человек за одну смену, что значительно разгрузит существующие секции и позволит каждому жителю района выбрать удобное время для занятий плаванием или тренировок в комфортных условиях», – отметил Ефимов.



Правила землепользования и застройки регулируют, каким образом можно пользоваться земельными участками и что на них можно возводить. Также они определяют, какая деятельность разрешена в определенных местах и что нужно соблюдать при возведении и проектировании объектов.



Как отметили в столичном Департаменте градостроительной политики, площадка под новый объект выбрана исходя из плотности населения. ФОК построят на улице 9 Мая, он станет дополнением к базовой инфраструктуре для комфорта жителей.



В свою очередь руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров раскрыл, что в рамках строительства объекта специалисты будут применять высококачественные материалы и современные технологии. ФОК сделают удобным для маломобильных граждан, разместят там раздевалки, душевые, буфет и зоны отдыха. Прилегающая территория будет озеленена.

