Ефимов: В ВАО на месте бывших промзон построят жилые кварталы по программе КРТ
На востоке Москвы участки четырех бывших промзон реорганизуют по шести проектам комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, работы проведут в бывших промзонах «Соколиная Гора», «Хапиловка», «Кирпичные улицы» и «Прожектор» на территории площадью свыше 65 гектаров земли. Они расположены в районах Соколиная Гора, Перово и Преображенское. Инвестиции в проекты, добавил чиновник, оцениваются в 372 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 16,3 млрд рублей.
«Эти депрессивные территории в скором будущем превратятся в современные городские пространства с общественно-деловой застройкой, новыми высокотехнологичными производствами, а также жилыми кварталами. Благодаря реализации этих проектов в ВАО будет создано более 7,8 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заметил, что там построят не только жилье, но и объекты производственного и общественно-делового назначения, в частности, детсады, школы и спорткомплексы. Также строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию.
Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4200 га.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru