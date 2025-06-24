Ефимов: В Южнопортовом районе Москвы появится деловое пространство по программе КРТ

На юго-востоке Москвы появится современный деловой центр в рамках реализации проекта программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Южнопортовом районе столицы появится современное общественно-деловое пространство по адресу. На отведенном под редевелопмент участке площадью 14,38 гектара планируется возвести объекты для бизнеса. Это будет удобно для жителей новостроек, расположенных поблизости от реорганизуемой площадки. В результате реализации проекта в районе создадут почти пять тысяч рабочих мест», – отметил он.

Подробную информацию о том, что будет построено, предоставил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Так, по его словам, проект предусматривает строительство офисно-административных зданий и торгово-выставочного комплекса. Кроме того, на площадке планируется возвести современный павильон для проведения ярмарок. Вся территория будет озеленена, благоустроена и обеспечена удобной улично-дорожной сетью. Пространство обладает отличной транспортной доступностью: рядом находится станция метро «Волгоградский проспект, платформа МЦК «Угрешская», а также крупные автомобильные трассы.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов на месте бывших промзон. На данный момент были согласованы 302 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром города Сергеем Собяниным.

