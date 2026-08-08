Ефимов: В Южном Тушине шесть домов заселяют по программе реновации
В московском районе Южное Тушино в рамках программы реновации передано под заселение шесть домов, в которых находятся более 1,3 тысячи квартир, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Южное Тушино занимает второе место среди всех районов северо-запада столицы по количеству вошедших в программу реновации старых домов – их здесь 111. Уже возведено и передано под заселение шесть новостроек жилой площадью свыше 76 тысяч квадратных метров», - отметил Ефимов.
В Департаменте градостроительной политики уточнили, что рядом с новостройками разместятся более 20 зоны для спорта, отдыха и игр.
«На площадках уложено прорезиненное покрытие, снижающее риски травм при активных играх, а также установлено современное оборудование. По концепции «двор без машин» уличная парковка находится в стороне от прогулочных пространств», – добавили в Департаменте.
Новые дома расположены на улице Окружной, дом 2А, Сходненской, дома 42 и 12, корпус 1, проезде Досфлота, дом 2А, Светлогорском проезде, дом 7А, и Лодочной улице, дом 11. В шаговой доступности от них находятся объекты транспортной и социальной инфраструктуры.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее назвал программу реновации драйвером развития российской экономики.
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