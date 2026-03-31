Ефимов: В Южном Бутове продолжаются внутренние отделочные работы в школе
В рамках строительства школы в районе Южное Бутово на объекте продолжаются работы по внутренней отделке помещений и благоустройству территории, рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
«На строительной площадке продолжаются фасадные работы и устройство кровли, внутренняя отделка помещений, благоустройство территории, устройство и пуско-наладка внутренних инженерных систем. Готовность здания составляет более 80 процентов. Завершить строительство школы планируется в этом году, после чего объект передадут городу», – сообщил он.
По словам Ефимова, внутри п-образного здания переменной этажности оборудуют современные универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также лабораторно-исследовательские комплексы и спортивный зал.
Как уточнили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства, новая школа на 600 детей станет частью жилого квартала «Никольские луга». Для отдыха учеников также предусмотрены пространство рекреации и двухэтажная медиатека.
Для учеников организуют программу дополнительного образования, которая была разработана совместно с Фондом развития Физтех-школ и при поддержке МФТИ. Школьники смогут изучать робототехнику, программирование, 3D-прототипирование, цифровое производство на оборудовании с ЧПУ, а также работать с IoT-устройствами.
Как пояснили в столичном Департаменте градостроительной политики, помещения для младшеклассников расположат в правой части здания. При этом левое крыло и пространство по центру займет основная и старшая школа.
За зданием школы разместят стадион с площадками для мини-футбола, командных игр и ГТО, сектором для прыжков в длину, круговой беговой дорожкой и беговым треком.
Строительные работы на объекте продолжаются с февраля 2024 года. Девелопером проекта выступает группа компаний «ПИК».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о завершении строительства школы искусств в Филимонковском районе.
Горячие новости
- КСИР пообещал атаковать объекты Microsoft, Apple и Google на Ближнем Востоке
- США сняли санкции с трех российских контейнеровозов
- Зеленский: Россия дала Украине два месяца на вывод войск из Донбасса
- Число жертв ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» увеличилось до двух человек
- Экс-советник президента РФ рассказал о судьбе Telegram после 1 апреля
- «Выстояли и не согнулись!»: Дмитрий Ревякин о 40-летии группы «Калинов мост»
- Россиянам указали, что новое поколение следует воспитывать личным примером
- «Отпечатки», «Черная графиня» и «Хогвартс»: Какие сериалы смотреть в апреле
- Путин открыл движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток»
- Москвичам рассказали, как себя вести при встрече с гадюкой