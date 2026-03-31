Ефимов: В Южном Бутове продолжаются внутренние отделочные работы в школе

В рамках строительства школы в районе Южное Бутово на объекте продолжаются работы по внутренней отделке помещений и благоустройству территории, рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«На строительной площадке продолжаются фасадные работы и устройство кровли, внутренняя отделка помещений, благоустройство территории, устройство и пуско-наладка внутренних инженерных систем. Готовность здания составляет более 80 процентов. Завершить строительство школы планируется в этом году, после чего объект передадут городу», – сообщил он.

По словам Ефимова, внутри п-образного здания переменной этажности оборудуют современные универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также лабораторно-исследовательские комплексы и спортивный зал.

Как уточнили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства, новая школа на 600 детей станет частью жилого квартала «Никольские луга». Для отдыха учеников также предусмотрены пространство рекреации и двухэтажная медиатека.

Для учеников организуют программу дополнительного образования, которая была разработана совместно с Фондом развития Физтех-школ и при поддержке МФТИ. Школьники смогут изучать робототехнику, программирование, 3D-прототипирование, цифровое производство на оборудовании с ЧПУ, а также работать с IoT-устройствами.

Как пояснили в столичном Департаменте градостроительной политики, помещения для младшеклассников расположат в правой части здания. При этом левое крыло и пространство по центру займет основная и старшая школа.

За зданием школы разместят стадион с площадками для мини-футбола, командных игр и ГТО, сектором для прыжков в длину, круговой беговой дорожкой и беговым треком.

Строительные работы на объекте продолжаются с февраля 2024 года. Девелопером проекта выступает группа компаний «ПИК».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о завершении строительства школы искусств в Филимонковском районе.

