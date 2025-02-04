Ефимов: В Южном Бутове построят производственный комплекс в рамках МаИП

В районе Южное Бутово построят производственный комплекс в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Масштабные инвестиционные проекты позволяют развивать инфраструктуру и создавать рабочие места в разных районах столицы. В 2024 году для реализации МаИП предоставлено рекордное количество земли – более 360 гектаров. Из них свыше 177 – для строительства промышленных объектов. В рамках одного из масштабных инвестиционных проектов на Бартеневской улице появится завод по производству пищевого оборудования площадью 10,4 тысячи квадратных метров. Инвестор вложит в реализацию этого проекта 0,9 миллиарда рублей», – пояснил он.

Предпринимателю также будет доступна дополнительная льгота в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуют более 20 мер поддержки промышленности.

В свою очередь министр правительства столицы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что договор аренды участка площадью 0,77 гектара заключили на пять лет.

Земля по ставке льготной ставке один рубль в год для развития производств предоставляется с 2022 года по решению мэра Москвы, что помогает привлекать дополнительные инвестиции.

Особый статус масштабного инвестиционного проекта могут получить объекты, направленные на развитие инфраструктуры. В этом случае участки для строительства предоставляются без торгов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что с 2022 года город предоставил предпринимателям около 700 гектаров земли без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов.

