Ефимов: В ЮЗАО построят жилье по реновации и соцобъекты по 13 проектам КРТ

В Москве строят 13 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Юго-Западном административном округе, которые охватывают свыше 42 Га. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в 10 из этих проектов оператором стал Московский фонд реновации. Чиновник уточнил, что во время редевелопмента неэффективно используемые территории преобразятся в благоустроенные пространства. Известно, что эти площадки расположены в семи районах города, в том числе в Академическом, Гагаринском, Обручевскоми в Черемушках.

«На площадках построят свыше 830 тысяч квадратных метров современного жилья для программы реновации, а также объекты социальной, общественно-деловой и коммунальной инфраструктуры. В различных районах округа появится 3,6 тысячи рабочих мест», - сообщил Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что общая площадь квартир в новых ЖК по реновации составит примерно 500 тысяч квадратных метров. По его словам, это позволит предоставить жилье примерно 18 тысячам москвичей.

В настоящий момент в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью примерно 4,2 тысячи гектаров.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин призвал увеличить темпы реализации программы реновации вдвое.

