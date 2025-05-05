Ефимов: В ЮЗАО инвесторы возводят 9 деловых и коммерческих объектов

В Южном и Северном Бутове, а также в Академическом, Гагаринском, Обручевском районах столицы и Конькове инвесторы строят девять новых объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Новые объекты дополнят деловую и коммерческую инфраструктуру юго-запада столицы. Совокупная площадь девяти строящихся зданий составляет почти 435 тысяч квадратных метров», - сказал Ефимов.



Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, на улице Академика Челомея появится 21-этажный офисный комплекс площадью 13 тыс. кв.м.



«Основную часть здания будут занимать офисы, а на первом этаже запроектированы торговые залы и кафе. Завершить проект инвестор планирует в 2026 году», – добавил Овчинский.



В Мосгосстройнадзоре сообщили, что ведомство контролирует ход строительства. За время возведения зданий суммарно проведено более 70 выездных проверок.

