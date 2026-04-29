Ефимов: В ЮВАО в новостройках по реновации используют свыше 150 нежилых помещений
В Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы используют почти 150 нежилых помещений на первых этажах новостроек, построенных по программе реновации, заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Новостройки по программе реновации проектируют с нежилыми первыми этажами. Там открывают различные объекты социально-бытовой инфраструктуры. Сейчас только в Юго-Восточном административном округе используется 149 таких помещений. Например, в 67 работают магазины, в 27 – пункты выдачи заказов, а в 18 – организации, предоставляющие жителям социально-бытовые услуги», – уточнил он.
По его словам, в городе намерены обустроить около восьми тысяч подобных нежилых помещений, что позволит создать более 200 тысяч рабочих мест
Размещение различных организаций в домах по реновации превращают спальные районы в самодостаточный жилой квартал, формируя сбалансированную среду. Это не только снижает расходы местных жителей на транспорт, но и улучшает транспортную обстановку в столице.
При этом в Департаменте градостроительной политики уточнили, что в районе Люблино организации открылись в 54 помещениях на первых этажах новостроек, в Кузьминках – в 31. Еще 24 и 23 объекта используют в районах Нижегородский и Рязанский соответственно.
В свою очередь руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов напомнил, что нежилое помещение в доме по реновации можно приобрести на открытых торгах. На данный момент на юго-востоке столицы бизнесу доступно несколько объектов. Полный список лотов представлен на столичном Инвестиционном портале в разделе «Торги Москвы».
Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Ранее Сергей Собянин поручил ускорить темпы реализации программы вдвое. Он также сообщил о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе.
