Ефимов: В ЮВАО строят семь школ и образовательных комплексов

В семи районах Юго-Восточного административного округа Москвы строят семь зданий для образовательных комплексов и школ, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«На юго-востоке столицы строят семь зданий школ и образовательных комплексов общей площадью почти 146 тысяч квадратных метров. Шесть из них возводят благодаря частным инвестициям, еще один объект – на средства столичной Адресной инвестиционной программы. Объекты образования появятся в районах Текстильщики, Марьино, Люблино, Южнопортовый, Рязанский, Нижегородский и Лефортово», - отметил он.



В результате реализации проектов появится более семи тысяч мест, а после окончания все объекты станут частью городской системы образования. Все объекты будут в шаговой доступности от жилых домов. Их появление поможет снизить нагрузку на существующие учебные организации.



По данным Департамента градостроительной политики столицы, в Текстильщиках появится школа на 750 мест, она готова почти на 70%, сейчас девелопер уже ведет отделочные работы. В школе оборудуют лабораторно-исследовательские комплексы ИТ-полигон, а также спортзалы.



Тем временем в Люблино и Марьино обустроят три детских садика на 925 малышей. Строительство всех объектов контролирует Мосгосстройнадзор.



