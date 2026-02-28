Ефимов: В ЮВАО построят почти 175 тысяч «квадратов» промобъектов по изданным в 2025 году проектам КРТ

В Москве в рамках пяти опубликованных в 2025 году проектов комплексного развития территорий в Юго-Восточном административном округе в ходе редевелопмента 66,8 Га участков в четырех районах построят около 175 тысяч квадратных метров недвижимости промышленно-производственной инфраструктуры. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, это примерно 30% от общего объема промышленно-производственной инфраструктуры в рамках КРТ. Отмечается, что эти объекты реализуют в Люблине, Марьине, Капотне и Печатниках. Четыре из пяти проектов КРТ на юго-востоке столицы уже одобрены правительством города.

«В результате на юго-востоке столицы появится более 5,6 тысячи дополнительных рабочих мест», - добавил Ефимов.

Уточняется, что указанные площадки находятся вблизи станций скоростного рельсового транспорта и ключевых автомагистралей городского и районного значения. Как рассказали в столичном Департаменте градостроительной политики, в Марьине на улице Нижние Поля на примерно 10 Га земли возведут современный научно-производственный технопарк площадью около 74,5 тысячи квадратных метров с приблизительно тысячей высокотехнологичных рабочих мест.

В настоящий момент в Москве на разных стадиях проработки и реализации по поручению мэра города Сергея Собянина находится около 400 проектов КРТ общей площадью примерно 4,5 тысячи Га.

