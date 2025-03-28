Ефимов: В управление медучреждениям передали 17 объектов недвижимости в 2024 году

Москва передала 17 сооружений и зданий в оперативное управление медучреждениям в 2024 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2024 году медицинским учреждениям в оперативное управление было передано 17 объектов недвижимости общей площадью почти 254,5 тысячи квадратных метров. Они расположены в девяти административных округах. В их числе новые флагманские центры для оказания экстренной помощи, поликлиники, отделения специализированной помощи, а также вспомогательные объекты: котельные, паркинги и другие постройки», — отметил вице-мэр.

В частности, свыше 8600 квадратных метров передано поликлинике №218 (Бабушкинский район), строение площадью около 9900 «квадратов» получила поликлиника №67 (Даниловский район), а восьмиэтажный корпус на 100 стационарных мест для сосудистой хирургии, травматологии, ортопедии и микрохирургии площадью более 14,5 тысячи квадратных метров получила горбольница №31 в ЮЗАО.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что четыре новых сооружения и здания суммарной площадью свыше 33,2 тысячи «квадратов» медучреждения получили в Новой Москве, три передали медицинским учреждениям на юге Москвы, по два — на северо-востоке и юго-западе.

Передача объектов в оперативное управление позволяет полноценно их использовать. В частности, больницы, спорткомплексы и школы имеют право дополнительно устанавливать в зданиях оборудование после передачи, а также частично передавать площади другим компаниям.

