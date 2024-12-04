Ефимов: В ЮАО расселили более 70 домов по программе реновации

В Южном административном округе Москвы с начала реализации программы реновации расселили более 70 старых домов. Жители переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала реализации программы реновации на юге столицы более 12,6 тысячи жителей переехали в современные комплексы из 73 полностью расселенных зданий старого жилого фонда. Больше всего домов освобождено в районе Царицыно – 18. В районах Даниловский и Нагатинский Затон расселили 10 и девять зданий соответственно. В Нагорном и Донском районах освободили в общей сложности 12 домов», – уточнил заммэра.

Переселение в ЮАО началось в 2018 году, тогда под заселение передали первую новостройку на Судостроительной улице. Всего на юге города планируется расселить 378 домов, новые квартиры получат более 82 тысяч москвичей.

Для справивших новоселье или переезжающих москвичей город подготовил 28 новостроек, добавил руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Больше всего домов передано под заселение в районе Царицыно. На месте расселенных домов построят новые ЖК для участников реновации. Их вводят в эксплуатацию с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, подземными паркингами.

Например, в Царицыно число обладателей квартир из освобожденных домов приближается к четырем тысячам, в Нагатинском Затоне - более двух тысяч, в Даниловском районе – почти 1,5 тысячи, уточнил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для реализации программы реновации в проекте бюджета на три года заложено 1,2 триллиона рублей.

