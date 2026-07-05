Ефимов: В ЮАО Москвы построили 42 дома по программе реновации

На юге Москвы в рамках реализации программы реновации построили 42 дома и в настоящий момент возводят еще 14 новостроек. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что общая площадь новых 14 домов составит свыше 520 тысяч квадратных метров. В них предусмотрено примерно пять с половиной тысяч квартир жилой площадью более 300 тысяч квадратных метров, добавил политик.

«По стандарту реновации жители получат квартиры в полностью готовом виде: с чистовой отделкой, сантехникой и другими элементами. Территорию вокруг новостроек озеленят и благоустроят», - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Отмечается, что первые этажи в новостройках будут нежилыми, и там разместят пространства общего пользования и помещения с отдельным собственным входом с улицы для объектов социнфраструктуры.

В Департаменте градостроительной политики сообщили, что в округе больше всего домов по реновации (по три) в настоящий момент строят в Царицыне, Даниловском и Нагорном районах. Уточняется, что остальные новостройки возводят в Донском, Восточном Бирюлеве, Южном Чертанове, Нагатине-Садовниках и Нагатинском Затоне (по одному).

В ведомстве также рассказали, что самая большая новостройка из высококачественных материалов отечественного производства, рассчитанная на 642 квартиры жилой площадью свыше 38 тысяч квадратных метров, появится в Нагорном районе на Криворожской улице. Известно, что ее придомовая территория проектируется с учетом концепции «двор без машин».

С начала возведения домов в рамках реновации в Южном административном округе суммарно состоялось 52 выездные проверки с привлечением ГБУ «ЦЭИИС». Эксперты «Контроля Москвы» осуществляли инструментальный контроль качества работ и материалов на соответствие требованиям проектной документации и утвержденным архитектурно-градостроительным решениям.

Новые ЖК расположены в местах с развитой социально-бытовой и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта, станции метро и МЦК, медицинские и образовательные учреждения, магазины.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что в Москве в Северном Тушине в новые квартиры по реновации переедут жители 18 старых домов. Он также поручил увеличить темпы реализации программы вдвое.