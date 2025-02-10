Ефимов: В ЮАО инвесторы возведут почти 3 млн «квадратов» по программе КРТ

В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) инвесторы возведут 1,5 миллиона квадратных метров жилья в районах Даниловский, Донской, Бирюлево Восточное, Царицыно и Нагатино-Садовники, рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

«В 2024 году в столице правообладатели недвижимости и операторы КРТ приступили к реализации восьми проектов редевелопмента на юге Москвы. Их общая площадь превышает 90 гектаров, среди участков – неэффективно используемые площадки, а также территории бывших промзон «Котляково», «Коломенское» и «Павелецкая»», – отметил Ефимов.

По его словам, в результате возведения объектов общественно-делового назначения и жилых домов в столице появится порядка 51 тысячи новых рабочих мест.

Как рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, общая площадь объектов общественно-делового назначения превысит в этих районах 1,5 миллиона квадратных метров.

В Донском районе столице построят общественно-деловое пространство площадью свыше 444,2 тысячи квадратных метров, в котором разместятся магазины, культурно-развлекательные и спортивные центры, рестораны, отделения банков и другие объекты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за 2024 год количество проектов КРТ увеличилось в 1,6 раза.

