Ефимов: В центре Москвы возводят футуристическую «школу будущего»

В Пресненском районе столицы идет активное строительство современной «школы будущего» площадью почти 13 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Одна из особенностей проекта – оригинальная концепция фасада, который оформят в футуристическом стиле. Ключевым акцентом фасада будет синий цвет, его украшением станут почти 100 цветов из стеклофибробетона и панно площадью 290 квадратных метров, которое изготовят из перфорированных металлических панелей», – рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

По словам Ефимова, на текущий момент строительная готовность объекта составляет 15%. Специалисты уже завершили работы по устройству фундамента и монолитные работы подземной части, сейчас ведется возведение вертикальных конструкций второго этажа.

Внутреннее пространство школы спроектировано с учетом современных образовательных трендов. Благодаря продуманным планировкам и трансформируемым перегородкам помещения можно будет легко адаптировать под любые учебные и творческие задачи, делая здание максимально удобным для учеников и педагогов.

Строительство ведется в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего в Москве планируется возвести 15 «школ будущего» по индивидуальным проектам с уникальными фасадами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о школе будущего в Пресненском районе столицы.

