Ефимов: В центре Москвы возведут деловой центр с учетом высоты окружающей застройки

В Таганском районе столицы появится деловой центр на Хитровской площади. Его архитектурную концепцию создали, в том числе с оценкой высотного облика существующей застройки, чтобы органично вписать объект в архитектурный ансамбль территории. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице последовательно развивается социальная, транспортная, деловая инфраструктура, появляются современные пространства для работы, отдыха и жизни. При этом мы бережно относимся к историческому наследию и стремимся сохранить архитектурный облик сложившейся застройки», — уточнил он.

По его словам, максимальная высота делового центра была ограничена, чтобы он не доминировал над окружающими домами и не нарушал исторический ландшафт района. Общая площадь здания составит около 6,8 тысячи кв. м. Его возведут в стиле биоморфной архитектуры, а характерной чертой станут панорамные окна, добавил он.

Здание построят по адресу Подколокольный переулок, земельный участок 10А/2/1 неподалеку от станций «Китай-город» Таганско-Краснопресненской и Калужской-Рижской линий метро.

Внешний вид здания передаст современное прочтение исторических деталей фасадов московской архитектуры XIX–XX веков, таких как арочные входы, фронтоны, скатные крыши, — от скрытых отсылок периода модерна до сотового узора окон дома Мельникова. Уточняется, что для облицовки фасадов здания применяют камень, а для крыши — патинированный металл. В ночные часы на здании будет запускаться архитектурно-художественное освещение.

