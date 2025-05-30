Ефимов: В центре Москвы построят дома для реновации по проекту КРТ
В Москве четыре участка реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ) в Красносельском и Басманном районах. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В центре столицы подлежат редевелопменту четыре участка, входящие в один проект КРТ. Их общая площадь составляет 2,94 гектара. Здесь планируется возвести современные жилые дома для целей программы реновации. Новостройки общей площадью 82,8 тысячи квадратных метров будут обеспечены необходимыми объектами коммунальной инфраструктуры», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, на первых этажах многоквартирных домов разместят предприятия торговли, общепита и предприятия по оказанию услуг населению. Во дворах разместят детские и спортивные площадки, территорию вокруг озеленят.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что на этих участках спроектируют квартиры общей площадью около 49,2 тысячи квадратных метров, что позволит обеспечить новым и современным жильем 1,8 тысячи жителей столицы.
В настоящее время в Москве по поручению мэра Сергея Собянина реализуются 302 проекта комплексного развития территорий общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.
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