Ефимов: В центре Москвы построят бизнес-центр с подземным паркингом

В районе Замоскворечье Центрального административного округа Москвы построят двухкорпусный бизнес-центр с инфраструктурой и благоустроенной территорией, рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Проектом предусмотрена инфраструктура, включающая ресторан, спа-комплекс с 15-метровым бассейном, фитнес-залы. Подземная двухуровневая часть вместит автостоянку на 22 машино-места, технические помещения, кладовые, а также комнаты для персонала», – сообщил вице-мэр.

По словам Ефимова, строительство нового объекта поможет сформировать в районе 120 рабочих мест.

Как пояснили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства, новое здание будет деликатно вписано в историческую застройку, что позволит сохранить привычную панораму Замоскворечья.

В столичном Департаменте градостроительной политики уточнили, что первый трехэтажный корпус бизнес-центра решен в сдержанной стилистике. Фасады из стеклофибробетонных плит не будут диссонировать с классическими пропорциями соседних строений. В отделке второго корпуса в четыре этажа, который построят в глубине участка, будут преобладать более смелые решения.

Строительный цикл делового комплекса пройдет под надзором специалистов «Контроля Москвы».

В наземной части нового бизнес-центра появятся гибкие офисные пространства. Технические помещения разместят в подземной части. Цокольные этажи обоих корпусов отдадут под общественные пространства, включающие два обособленных предприятия общественного питания с отдельными входами. Также предполагается и благоустройство прилегающей территории.

