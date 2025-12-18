Ефимов: В Царицыно возвели 14 новостроек по программе реновации
В столичном районе Царицыно появилось 14 новостроек общей площадью свыше 190 тысяч кв м по программе реновации. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Первые дома по программе реновации в районе Царицыно возвели в 2021 году. На сегодня их количество достигло 14. Общая площадь жилья в них суммарно составляет свыше 190 тысяч кв м —это около 3,5 тысячи квартир», —сообщил он.
По его словам, все новостройки сдаются с отделкой, что позволяет москвичам не тратить время и сразу же заселяться. Вице-мэр отметил, что уже 2,6 тысячи семей переехали или находятся в процессе переезда, а всего в Царицыно запланировано расселение 36 тысячи человек из 141 старого дома.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что четыре новых объекта появились в районе в 2025-м году, что позволило сдать 1,4 тысячи квартир с начала года.
В Мосгосстройнадзоре иауде уточнили, что на всех площадках инспекторы провели 212 выездных проверок и подтвердили готовность 14 новостроек быть введенными в эксплуатацию.
Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал увеличить темпы ее реализации.
