Ефимов: В Царицыно построят жилой квартал по программе реновации

В районе Царицыно на юге Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы два участка, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Эти участки расположены на Веселой улице рядом с метро «Царицыно» и парком «Сосенки».



«На территории площадью 0,81 гектара построят жилой квартал для реализации программы реновации. Помещения на первых этажах домов оборудуют для работы предприятий торговли, общепита, а также сервисных служб», - отметил Ефимов.



По его словам, всего в Царицыне планируется реорганизовать 8,88 гектаров земли.



Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в рамках проекта будет построено 29,8 тыс. кв.м. жилой недвижимости.



«На территории нового жилого квартала проведут работы по благоустройству и озеленению, во дворах оборудуют детские и спортивные площадки», – добавил Гаман.



Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что этот проект позволит переселить в новое жилье порядка 600 москвичей.



«Общая площадь квартир в домах для целей программы реновации составит ориентировочно 17,74 тысячи квадратных метров», - уточнил Овчинский.

