Ефимов: В Царицыно построят жилой квартал по программе реновации
В районе Царицыно на юге Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы два участка, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Эти участки расположены на Веселой улице рядом с метро «Царицыно» и парком «Сосенки».
«На территории площадью 0,81 гектара построят жилой квартал для реализации программы реновации. Помещения на первых этажах домов оборудуют для работы предприятий торговли, общепита, а также сервисных служб», - отметил Ефимов.
По его словам, всего в Царицыне планируется реорганизовать 8,88 гектаров земли.
Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в рамках проекта будет построено 29,8 тыс. кв.м. жилой недвижимости.
«На территории нового жилого квартала проведут работы по благоустройству и озеленению, во дворах оборудуют детские и спортивные площадки», – добавил Гаман.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что этот проект позволит переселить в новое жилье порядка 600 москвичей.
«Общая площадь квартир в домах для целей программы реновации составит ориентировочно 17,74 тысячи квадратных метров», - уточнил Овчинский.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали объекты энергоинфраструктуры в Белгородской области
- Овечкин вернется на лед в ночь на 14 апреля
- СМИ: Около 9000 жителей Приморья остались из-за штормового ветра без света
- Роднина заявила, что в России отсутствует школьный и студенческий спорт
- Подросток объяснил попытку устроить взрыв в школе желанием отомстить
- В Крыму назвали новую задачу для России по окончании СВО
- Стоимость приготовления пасхального кулича увеличилась на 11%
- Австрия потребовала прекратить помощь семьям с Украины
- Минобороны: Под Купанском уничтожены две группы иностранных наемников
- В Таджикистане произошло сильное землетрясение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru