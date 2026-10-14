Ефимов: В Царицыно и Восточном Бирюлево по реновации построят пять домов
С начала 2026 года стартовало строительство пяти новых жилых комплексов в Южном административном округе Москвы. Проекты реализуются в рамках реновации, а общая площадь квартир в новостройках почти достигнет 98 тысяч кв. м. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В ЮАО в действующую программу реновации включено 378 старых домов, обновление жилых зданий охватывает 10 районов округа – в каждом из них уже появились современные новостройки. В 2026 году Московский фонд реновации начал строительство еще пяти объектов в двух районах: жилые комплексы появятся в Царицыне и Бирюлеве Восточном», – указал он.
По его словам, проект рассчитан на около 1500 квартир площадью около 98 тысяч кв.м, каждая из которых будет оборудована просторной кухней, остекленной лоджией и иметь удобную планировку. Часть из них подготовят для проживания людей с ограниченной мобильностью, а все места общего пользования создадут по принципам безбарьерной среды.
В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий предусмотрены: прокладка безопасных тротуаров с пологими спусками, создание детских и спортивных площадок и зон отдыха, монтаж уличных осветительных приборов, высадка зеленых насаждений, а также формирование парковочных зон.
На первых этажах новостроек предусмотрены коммерческие помещения с отдельными входами, предназначенные для размещения магазинов, аптек, пунктов выдачи заказов, образовательных центров и иных объектов повседневного спроса.
Пространства подъездов будут разделены на функциональные зоны: входные группы, просторные вестибюли, лифтовые холлы. Кроме того, предусмотрено размещение комнат консьержей и закрытых помещений для хранения детских колясок. На все пять домов, возводимых в рамках программы реновации, Мосгосстройнадзором оформлены разрешения на строительство. Специалистами ведомства проведено уже девять выездных проверок, в ходе которых оценено качество материалов и возводимых конструкций.
Каждый жилой комплекс возводится по индивидуальному проекту и обладает уникальным экстерьером, что обеспечивает его гармоничное вписывание в окружающую архитектурную среду.
Новостройки располагаются в локациях с развитой социально-бытовой инфраструктурой и транспортной доступностью. В непосредственной близости находятся станции метро, железнодорожные станции, остановки городского транспорта, образовательные и медицинские учреждения, магазины и другие востребованные сервисы. Кроме того, поблизости расположены парки и скверы.
Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза. Он также отметил оригинальную архитектурную задумку новостройки в Царицыно, которая позволила ей стать достопримечательностью района.
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