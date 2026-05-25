Ефимов: В Царицыне строят подстанцию скорой в рамках Адресной инвестиционной программы

На юге Москвы в рамках Адресной инвестиционной программы возведут подстанцию скорой медицинской помощи. Она расположится на Пролетарском проспекте. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Для эффективного медицинского обслуживания жителей района Царицыно возводят подстанцию скорой помощи площадью более четырех тысяч квадратных метров по адресу: Пролетарский проспект, земельный участок 24/2/1. Она будет рассчитана на шесть машино-мест. Строительство идет активными темпами: уже готов конструктив здания, возведены стены и перегородки, завершен монтаж кровли», - сообщил он.

По его словам, сейчас рабочие продолжают черновую отделку и монтаж фасада. Закончить работы планируют до конца 2026 года.

По данным руководителя Департамента гражданского строительства города Москвы Алексея Александрова, на новой подстанции будет современное оборудование. На первом этаже обустроят кабинеты для проведения предрейсовых медосмотров, диспетчерскую и помещение для охраны. На втором будут находиться залы совещаний, комнаты отдыха и психологической разгрузки для сотрудников.

Также здесь обустроят автостоянку с пунктом мойки, административно-бытовые помещения. В подвале расположатся гардероб, комната для хранения и персонала.

Прилегающую территорию облагородят и озеленят.

