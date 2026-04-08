Ефимов: В Царицыне более 2,5 тысячи семей переехали в новое жилье по реновации

С момента старта программы реновации в столичном районе Царицыно новое жильё получили уже свыше 2,5 тысячи семей, рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В 2021 году в районе Царицыно Южного административного округа началось расселение первых домов по программе реновации. Тогда под заселение передали новостройку по адресу: Ереванская улица, дом 8. С тех пор город предоставил жителям района 14 новостроек. Более 2,5 тысячи семей переселились в квартиры с готовой улучшенной отделкой», - указал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного Комплекса Москвы.



По его словам, в общей сложности в рамках реновации предстоит расселить 141 старый дом — новое жильё должны получить более 13,5 тысячи семей.



Новые жилые комплексы благоустроены с учётом комфорта жителей: на придомовых территориях появились зелёные зоны с деревьями, кустарниками, газонами и цветниками. Во дворах обустроили спортивные площадки, зоны для активного отдыха и уютные места для расслабления.



Как уточнили в Департаменте градостроительной политики, входящем в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, в новостройках Царицына насчитывается около 3,5 тысячи квартир общей площадью почти 195 тысяч квадратных метров. Для облегчения переезда город предоставляет бесплатный сервис «Помощь в переезде» — услуги грузчиков и транспорт. Этой возможностью уже воспользовались свыше 1,8 тысячи семей района.



Программа реновации, утверждённая в августе 2017 года, затрагивает около миллиона москвичей и охватывает 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу удвоить темпы её реализации.



Москва занимает одну из лидирующих позиций среди регионов по масштабам жилищного строительства, что соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».



Подробную информацию о программе реновации, включая сведения о доступных квартирах и домах, можно найти на официальном портале mos.ru.

