Ефимов: В Троицком административном округе построили четыре дома в рамках КРТ

В деревне Яковлево Троицкого административного округа возвели еще четыре жилых корпуса в рамках реализации проекта комплексного развития территории (КРТ), рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, ввод четырех новых объектов завершил строительство первой очереди, которая включает 12 зданий. Первые восемь домов построили возле деревни Яковлево в прошлом году.

«Всего в рамках программы КРТ на участке площадью 11,66 гектара планируют возвести свыше 71 тысячи квадратных метров недвижимости, из которых более семи тысяч придется на объекты общественно-деловой инфраструктуры. Рядом с новостройками появится в том числе образовательный комплекс на 150 школьных и 100 дошкольных мест. Его возведут по крупногабаритной модульной технологии», – сообщил Ефимов.

В свою очередь министр правительства столицы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что четыре новостройки рассчитаны на 130 квартир. Четырехэтажные дома строили по инновационной технологии, когда крупногабаритные модули поступают на площадку, собранными на комбинате. Подобный подход позволяет сократить сроки строительства.

Как уточнили в Мосгосстройнадзоре, все этапы проведения работ контролировались. Инспекторы ведомства проводили контрольно-надзорные мероприятия.

Программу комплексного развития территорий реализуют по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Она позволяет создавать современные городские пространства на месте бывших промзон и неэффективно используемых и незастроенных участков. На данный момент в столице реализуется почти 400 проектов КРТ.

