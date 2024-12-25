Ефимов: В трех округах Москвы 1,8 тысячи жителей приступают к переселению по реновации

В последнюю неделю декабря порядка 1,8 тысячи жителей девяти старых домов на востоке, севере и северо-востоке Москвы получили письма с предложениями новых квартир по программе реновации, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В современные жилые комплексы по программе реновации на северо-востоке, востоке и севере столицы начинают переселяться около 1,8 тысячи горожан. Таким образом, число расселяемых в Северном административном округе домов вырастет до 90, в Восточном – до 194, а в Северо-Восточном – до 87», – сказал он.



Ефимов отметил, что всего в этих округах планируют переселить по реновации свыше 405 тысяч человек из 2 076 старых домов. Все дома были возведены с учетом принципа безбарьерной среды. Первые этажи в них нежилые и предназначены для размещения кафе, магазинов, пунктов выдачи заказов, аптек и других объектов. На придомовой территории обустроили спортивные и детские площадки, провели озеленение.



Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что письма с предложениями равнозначных квартир получили тысяча жителей четырех домов в Головинском и Бескудниковском районах, порядка 380 горожан из двух старых зданий в Бутырском районе и столько же горожан в районе Соколиная Гора. Они смогут осмотреть предлагаемое жилье в 2025 году, когда на первых этажах для них заработают центры информирования по переселению. В них специалисты начнут консультировать участников реновации по вопросам оформления документов и переезда.



По словам главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, в трех округах город передал под заселение пять новостроек по реновации. Две из них находятся в Головинском районе, еще по одной – в Бутырском, Бескудниковском и районе Соколиная Гора. В общей сложности в новостройках оборудовали 919 квартир суммарной площадью свыше 53 тысяч «квадратов». Жилые комплексы находятся в районах с развитой инфраструктурой: в пешей доступности от них находятся станции Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, метро, детсады, школы, поликлиники. Для комфортного переезда столица предлагает возможность бесплатно перевезти вещи в новую квартиру. Заказать грузовую машину и грузчиков можно на портале mos.ru и в центрах информирования по переселению.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что все новые дома, которые строятся в рамках реновации, обеспечат необходимой инфраструктурой: школами, детсадами и социально-культурными учреждениями. Только за прошлый год в городе было передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тысяч человек. Сергей Собянин поручал нарастить темпы реализации программы в два раза.

