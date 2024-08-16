Ефимов: В ТиНАО с начала года ввели более миллиона квадратных метров недвижимости

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы за семь месяцев 2024 года построили и ввели в эксплуатацию 950 тысяч кв. м. жилья, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Помимо этого, введено еще 188 тысяч квадратных метров социальных и промышленных объектов», – сказал Ефимов.

По его словам, общий объем введенной в ТиНАО недвижимости превысил миллион «квадратов». В числе новых объектов четыре школы, рассчитанных на 3,8 тысяч учеников, и четыре детсада, которые примут более тысячи детей.

Со своей стороны, руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что всего в этом году в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию 2,9 млн кв.м. недвижимости.

«В том числе 2,1 миллиона квадратных метров жилья», – уточнил Жидкин.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что эти столичные округа находятся в авангарде городских развивающихся территорий.

