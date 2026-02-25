Ефимов: В ТиНАО с 2020 года построили 12 пожарных депо

С 2020 года в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в рамках программы «Безопасный город» возвели 12 пожарных депо за счет городского бюджета. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На территории Троицкого и Новомосковского административных округов в рамках Адресной инвестиционной программы с 2020 года построили 12 пожарных депо общей площадью около 36,7 тысячи квадратных метров. Они появились в районах Краснопахорский, Вороново, Внуково, Филимонковский, Бекасово, Щербинка и Коммунарка», — отметил Ефимов.

Здания рассчитаны на 48 машино-мест. Здания построены с использованием энергоэффективных материалов для комфортных условий работы и тренировок пожарно‑спасательных отрядов.

В Троицком округе появилось шесть депо на 22 машино‑места, в Новомосковском — шесть объектов на 26 пожарных расчетов.

Крупнейшее депо открыли в деревне Картмазово: его площадь — 5,1 тысячи квадратных метров, оно рассчитано на шесть расчётов, отметил глава Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров. В здании есть учебно‑тренировочная башня со скалодромом, спортплощадка, учебные гидранты, помещения для техники, пункт связи, комнаты отдыха, учебные классы, тренажерный зал, конференц‑зал и кабинет фельдшера.

Ещё одно депо — в поселке Первомайское Филимонковского района: двухэтажное здание площадью свыше 2,3 тысячи квадратных метров с помещениями для техники, блоком дежурной службы и центром восстановления сотрудников (комнаты отдыха, психологической разгрузки и тренажёрный зал).

Мосгосстройнадзор провел свыше 100 выездных проверок в ходе строительства. Специалисты Центра экспертиз выполнили исследования качества конструкций и материалов. По итогам оформлены заключения о соответствии зданий проекту, депо получили разрешения на ввод в эксплуатацию.

