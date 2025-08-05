Ефимов: В ТиНАО разовьют необходимую инфраструктуру для пищевого кластера

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры появятся в Краснопахорском районе Троицкого административного округа для обслуживания промышленного кластера по производству продуктов питания. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Рядом с селом Ознобишино Троицкого административного округа формируется крупный кластер по производству продуктов питания. Для его обслуживания построят около 5,5 километра дорог, обновят существующие и смонтируют новые инженерные коммуникации, а также благоустроят около 12 гектаров территории», – отметил вице-мэр.

Он добавил, что в данный момент специалисты уже приступили к проектированию будущих объектов, а работы запланированы в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. Сам промышленный кластер строится в рамках развития масштабных инвестиционных проектов.

Более подробно про инновации рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева. По ее словам, площадь производственного кластера составит почти 100 га земли, а на территории появятся промышленные парки, цеха по переработке рыбы и морепродуктов, предприятия агропромышленного комплекса и замороженных хлебобулочных полуфабрикатов, а также распределительный центр готовой мясной продукции. Градостроительный потенциал этого района превышает 750 тысяч кв м, отметила она.

Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков уточнил, что в новом промышленном районе планируется формирование современной дорожной сети. В ТиНАО было проложено уже более 400 километров автодорог с 2011 года, добавил он.

Прилегающую территорию также озеленят. На ней появятся липы, клены, дубы, а также декоративные кустарники и цветники.

Масштабный инвестиционный проект – это механизм взаимодействия города и бизнеса, который действует в столице с 2016 года. Он направлен на развитие экономики и инфраструктуры Москвы, а также на создание рабочих мест. Для этого земельные участки предоставляют в аренду инвесторам.

