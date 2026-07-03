Ефимов: В ТиНАО продано под частное жилье около 450 участков

В Троицком и Новомосковском округах Москвы площадь земли, купленной гражданами у города под строительство частных домов, превысила 55 гектаров, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Все больше граждан, подбирающих земельный участок под строительство частного дома в Москве, отдают предпочтение ТиНАО. Так, с 2019 года, когда город начал выставлять землю под индивидуальное жилищное строительство на торги, в Троицком и Новомосковском округах граждане приобрели 446 участков общей площадью более 55,3 гектара», - отметил Ефимов.

По его словам, только в прошлом году на торгах было реализовано более 110 таких лотов.

Со своей стороны, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что конкуренция на торгах по продаже таких земельных участков в ТиНАО составила за период с 2019 года восемь человек на лот.

Троицкий и Новомосковский административные округа вошли в состав Москвы в 2012 году, туда уже провели метро и строят другие объекты инфраструктуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о последовательном развитии инфраструктуры ТиНАО после реформы административно-территориального деления.

