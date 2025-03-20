Ефимов: В ТиНАО построят восемь школ

В ТиНАО до конца будущего года будут построены восемь школ, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Каждая из них рассчитана более чем на тысячу учеников, а суммарно они принесут округам свыше 10 тысяч учебных мест. Новые образовательные объекты появятся в составе жилых комплексов в районах Филимонковский, Внуково и Коммунарка», – сказал Ефимов.

По его словам, общая площадь этих школ превышает 200 тыс. квадратных метров.

Как отметил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, одним из самых крупных проектов будет школа во Внуково, рассчитанная на 2,1 тыс. учеников.

«Образовательный объект общей площадью более 30 тыс. квадратных метров строят в составе жилого комплекса “Переделкино Ближнее”», - уточнил Жидкин.

Он также сообщил, что эта школа будет оборудована интерактивными досками и современными акустическими системами.

В Мосгосстройнадзоре подчеркнули, что социальные объекты в новых жилых кварталах ТиНАО на протяжении всего цикла строительства находятся под контролем Мосгосстройнадзора.

Суммарно инспекторы провели уже более 60 выездных проверок для того, чтобы гарантировать надежность и безопасность зданий после их ввода в эксплуатацию.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что в Москве появятся около 150 социальных объектов в течение двух ближайших лет.

