Ефимов: В ТиНАО построят 11,5 км дорог для обслуживания пищевого кластера

Проект планировки участка дорожной сети для обслуживания пищевого кластера в Троицком административном округе был утвержден Комитетом по архитектуре и градостроительству города (Москомархитектура). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проектом предполагается создать 11,5 километра дорог для транспортного обслуживания кластера по производству пищевой продукции, который формируется в Краснопахорском районе. Планируется, что в районе пересечения Варшавского шоссе и дороги в поселок Щапово построят около девяти километров и реконструируют свыше двух километров улично-дорожной сети», – сказал Ефимов.

Он добавил, что все работы проходят в рамках Адресной инвестиционной программы.

В городе появятся еще минимум 13 таких предприятий. Они смогут объединить ведущих производителей строительных, пищевых и высокотехнологичных товаров. Юг Москвы лучше всего подходит для размещения таких промышленных зон, а транспортная инфраструктура поможет создать все условия для эффективной работы заводов.

В комитете Москомархитектуры отмечают, что дорожная сеть создаст удобства не только для промышленного проекта, но и для пешеходов, которые живут неподалеку

«Реализация проекта планировки территории позволит обеспечить транспортной доступностью строящийся пищевой кластер. Для удобства пешеходов обустроят дополнительные тротуары и переходы, что позволит сформировать устойчивую и безопасную пешеходную связь внутри объекта», – заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Новое производство создается в ТиНАО как часть программы по реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Все объекты, которые внесены в нее, должны обеспечить столицу рабочими местами и простимулировать развитие инфраструктуры. Строительным компаниям город даже выделил льготную ставку на землю.

«Для строительства производств в составе крупного промышленного кластера, ориентированного на выпуск пищевой продукции, город выделил по льготной ставке один рубль в год свыше 96 гектаров земли. На этих участках возведут распределительный центр мясокомбината, предприятия по выпуску хлебобулочных, молочных, кондитерских изделий, готовых блюд и другие», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что объекты займут площадь в почти 600 тысяч кв м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за 2024 год в Москве построили 100 километров дорог.

