Ефимов: В ТиНАО построили первые корпуса жилого квартала по КРТ
Возведение первых жилых корпусов нового квартала завершилось вблизи деревни Яковлево в Троицком административном округе. Квартал строится в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
Здания возвели с использованием инновационной крупногабаритной модульной технологии, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На участке площадью 11,66 гектара вблизи деревни Яковлево инвестор реализует проект комплексного развития территории, в рамках которого строится новый жилой квартал с необходимой инфраструктурой. Уже построены первые пять корпусов переменной этажности общей площадью более 17 тысяч квадратных метров, в них 225 квартир. Всего в составе первой очереди здесь возведут 12 домов», - отметил заммэра.
По словам Ефимова, вместе с жилыми домами в квартале появятся социальные и общественно-деловые объекты, а также дороги, парковочные места. Территорию благоустроят и озеленят.
В новом квартале планируется построить образовательный комплекс с детским садом для 100 человек и школой на 150 учащихся, уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Строительство корпусов велось под контролем Мосгосстройнадзора.
По программе КРТ в Москве на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков создаются жилые кварталы со всей необходимой инфраструктурой.
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