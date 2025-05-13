Ефимов: В ТиНАО построили первые корпуса жилого квартала по КРТ

Возведение первых жилых корпусов нового квартала завершилось вблизи деревни Яковлево в Троицком административном округе. Квартал строится в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

Здания возвели с использованием инновационной крупногабаритной модульной технологии, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На участке площадью 11,66 гектара вблизи деревни Яковлево инвестор реализует проект комплексного развития территории, в рамках которого строится новый жилой квартал с необходимой инфраструктурой. Уже построены первые пять корпусов переменной этажности общей площадью более 17 тысяч квадратных метров, в них 225 квартир. Всего в составе первой очереди здесь возведут 12 домов», - отметил заммэра.

По словам Ефимова, вместе с жилыми домами в квартале появятся социальные и общественно-деловые объекты, а также дороги, парковочные места. Территорию благоустроят и озеленят.

В новом квартале планируется построить образовательный комплекс с детским садом для 100 человек и школой на 150 учащихся, уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Строительство корпусов велось под контролем Мосгосстройнадзора.

По программе КРТ в Москве на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков создаются жилые кварталы со всей необходимой инфраструктурой.

