Ефимов: В ТиНАО открылся спортхаб площадью 4,7 тысячи квадратных метров

В районе Филимонковский в ЖК «Саларьево парк» 1 июня состоялось открытие спортивного хаба площадью 4,7 тысячи кв метров, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.

«Это первый спортхаб в Троицком и Новомосковском административных округах, который вмещает более 100 человек одновременно. Он будет бесплатным и открытым для всех желающих. Спортивная инфраструктура ТиНАО развивается как благодаря частным инвестициям, так и за счет городского бюджета. Так, в 2028 году планируется ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в районах Коммунарка и Троицк. Кроме того, продолжается проектирование ФОК на территории района Внуково. Объекты возведут в рамках столичной Адресной инвестиционной программы», – рассказал Ефимов.

Хаб разделяется на несколько зон, одной из которых стала спортивная площадка площадью в тысячу кв метров. Зимой она становится катком. Рядом с площадкой также есть велосипедная трасса с виражами и трамплинами. Помимо этого, там расположен детский боул, где могут проводиться тренировки для детей.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что спорткомплекс является частью проекта по благоустройству территории ЖК «Саларьево парк». На сегодня уже построено 45 корпусов, открыто семь детских садов и две школы. Помимо этого, будут построены еще две школы на 2300 человек и два сада на 570 детей, отметил он.

Глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что в Троицке в 2024 году завершат строительство спорткомплекса с ледовой ареной и административным корпусом с фитнес-залом, тренажерным и хореографическим залом, кафе и медпунктом.

В 2025 году в районе Краснопахорский будет введена вторая очередь конного спортивного комплекса, а в районе Филимонковский построят здание, где будут готовить сборные России по баскетболу.

