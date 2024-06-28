Ефимов: В ТиНАО достроили торгово-бытовой центр «Новые Ватутинки»
В московском районе Троицк завершили строительство торгово-бытового центра «Новые Ватутинки», сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Район Троицк является примером реализации принципа сбалансированной застройки. С момента присоединения ТиНАО к Москве в районе построили четыре крупных ЖК, вводятся социальные, культурные объекты, магазины, офисные помещения, развивается транспортная инфраструктура. Объекты возводят как за счет инвесторов, так на средства Адресной инвестиционной программы. В этом году инвестор завершил строительство трехэтажного торгово-бытового центра «Новые Ватутинки» площадью 13,2 тысячи квадратных метров», – пояснил он.
Первый этаж нового центра в микрорайоне Новые Ватутинки займет торговая галерея, ресторан и супермаркет. На втором разместится SPA-салон, магазины и кафе. Подбор арендаторов ведется с учетом интересов жителей района. Для дополнительного удобства в комплексе предусмотрена наземная и подземная парковки.
«Инвесторы активно вкладывают средства в строительство крупных технопарков, индустриальных и складских объектов, торгово-развлекательных комплексов в ТиНАО. Они уже дали городу более 25 тысяч дополнительных рабочих мест», – рассказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Как добавил Ефимова, до конца 2024 года в Москве введут в эксплуатацию около десятка объектов торговли в новых городских округах.
С момента присоединения новых территорий к столице объем инвестиций, привлеченных для строительства недвижимости, приблизился к отметке в 3,7 триллиона рублей. По прогнозам экономистов, к 2035 году показатель достигнет семи триллионов рублей.
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