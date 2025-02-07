Ефимов: В ТиНАО более 96 гектаров земли выделили для создания пищевого кластера

В Москве выделили более 96 гектаров земли под создание пищевого кластера. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Краснопахорском районе идет формирование крупного промышленного кластера, ориентированного на выпуск пищевой продукции. Для строительства производств общей площадью около 580 тысяч квадратных метров город выделил по льготной ставке один рубль в год свыше 96 гектаров земли», – отметил заместитель мэра.

По его словам, там построят распределительный центр мясокомбината, предприятия по выпуску молочных, кондитерских и хлебобулочных изделий, а также готовых блюд. Ефимов подчеркнул, что вложения в проект оцениваются в размере 75 миллиардов рублей. Он также добавил, что после его реализации в этом районе Москвы появятся около 9 тысяч новых вакансий.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, на самом крупном участке кроме производства мясной продукции, молочных и кондитерских изделий планируется разместить и фермы для выращивания зелени.

Застройщикам предоставили земельные участки, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Для их строительства город предоставляет землю в аренду без торгов, так как это создает новые рабочие места для горожан и способствует развитию столичной инфраструктуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2022 года в столице предпринимателям выделено около 700 гектаров земли без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов.

