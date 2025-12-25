Ефимов: В Тимирязевском районе появится многофункциональный комплекс в рамках МаИП
Неподалеку от станции метрополитена «Тимирязевская» возведут новый многофункциональный комплекс. Столица предоставит инвестору земельный участок в аренду для осуществления масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Предоставление земельных участков для масштабных инвестиционных проектов позволяет не только улучшить существующую инфраструктуру, но и привлечь дополнительные инвестиции и создавать в столице новые точки экономического притяжения. Например, в Тимирязевском районе инвестор построит многофункциональный центр площадью более 11 тысяч кв м», — сообщил вице-мэр.
По его словам, инвестор получил на пять лет в аренду участок земли 0,7 га. За это время он должен завершить строительство, добавил Ефимов.
Земельный участок расположен поблизости со станцией метро «Тимирязевская» и одноименной платформы первого Московского центрального диаметра. В новом комплексе должны появиться магазины, кафе, рестораны и объекты культурно-досугового отдыха.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева указала, что город используют схему МаИП уже с 2016 года, что позволяет развивать инфраструктуру столицы и обеспечивать новые рабочие места. По ее данным, за все время было заключено около 570 договоров аренды на участках площадью свыше 1,2 тысячи га.
