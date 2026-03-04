Ефимов: В Теплом Стане появится районный центр по программе КРТ

В столичном районе Теплый Стан Юго-Западного административного округа будет построен современный районный центр в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения уже был выложен на портале mos.ru. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На Профсоюзной улице в 3-м микрорайоне Теплого Стана предстоит реорганизовать участок площадью 0,95 га. Сейчас там находятся морально устаревшие постройки, не отвечающие запросам жителей», — отметил вице-мэр.

По его словам, новый проект поможет предоставить жителям необходимые сервисы и услуги, а общая площадь здания составит 33,19 тысячи кв м.

В столичном Департаменте градостроительной политики и строительства уточнили, что райцентр будет оборудован магазинами, отделениями банков, спортивными площадками, кафе и парковками.

Проект будет реализован на территории 3-го микрорайона Теплого Стана по адресу: улица Профсоюзная вл152. Поблизости расположена станция метрополитена «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находятся почти 400 проекта, которые изменят облик почти 4,5 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.

