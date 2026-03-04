Ефимов: В Теплом Стане появится районный центр по программе КРТ
В столичном районе Теплый Стан Юго-Западного административного округа будет построен современный районный центр в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения уже был выложен на портале mos.ru. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На Профсоюзной улице в 3-м микрорайоне Теплого Стана предстоит реорганизовать участок площадью 0,95 га. Сейчас там находятся морально устаревшие постройки, не отвечающие запросам жителей», — отметил вице-мэр.
По его словам, новый проект поможет предоставить жителям необходимые сервисы и услуги, а общая площадь здания составит 33,19 тысячи кв м.
В столичном Департаменте градостроительной политики и строительства уточнили, что райцентр будет оборудован магазинами, отделениями банков, спортивными площадками, кафе и парковками.
Проект будет реализован на территории 3-го микрорайона Теплого Стана по адресу: улица Профсоюзная вл152. Поблизости расположена станция метрополитена «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии.
Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находятся почти 400 проекта, которые изменят облик почти 4,5 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.
Горячие новости
- Дроны атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области
- А как же разговоры? Почему мастера по маникюру не будут выбирать по ГОСТу
- Из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуировали 246 россиян
- Феерия, юмор и шок! Новый альбом «Крематория» назвали лучшим релизом последних лет
- Кандидаты в космонавты могут подавать заявки через «Госуслуги»
- Главу подмосковного округа Серебряные Пруды заподозрили в получении взяток
- «А теперь Хабенский!»: В мыльной опере со Школой-студией МХАТ назван главный герой
- Разработчика компьютерных игр Battlestate Games оштрафовали на 2 млн рублей
- В Якутии сообщили о разливе нефтепродуктов
- РСТ: Российские туристы смогут полностью вернуть средства за туры в ОАЭ