Ефимов: в СЗАО построят более 150 тыс «квадратов» образовательных объектов
По проекту развития территории бывшего Тушинского аэродрома в Покровском-Стрешнево там возведут свыше 150 тысяч квадратных метров образовательных зданий и более 300 тысяч квадратных метров коммерческой и общественно-деловой инфраструктуры. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Территория бывшего Тушинского аэродрома активно развивается: строятся жилые дома, создается социальная и общественно-деловая инфраструктура. В общей сложности там планируется возвести более 450 тысяч квадратных метров коммерческой, общественно-деловой и социальной инфраструктуры. К настоящему моменту на территории уже появились две школы, пять детских садов и ряд спортивных объектов. Сейчас идет строительство четырех образовательных учреждений, а в планах – возведение еще пяти», – рассказал Ефимов.
Так, на территории уже построены спорткомплекс «Чкалов Арена», «Лукойл Арена» и тренировочная база с шестью открытыми футбольными полями.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что в данный момент на месте Тушинского аэродрома идет строительство двух школ на 1,7 тысячи мест и двух детских садов. Также там построят ТЦ площадью более 17 тысяч квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об окончании строительства школы на территории бывшего Тушинского аэродрома.
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