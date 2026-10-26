Ефимов: В СЗАО Москвы жители 13 домов начали переселение по реновации

В Москве с начала реализации программы реновации в районе Покровское-Стрешнево в Северо-Западном административном округе в новые квартиры переехали или переселяются жители 13 старых домов. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что всего в этом районе в программу включены 48 зданий старого жилого фонда.

«На месте сноса возводятся новые ЖК, спроектированные в соответствии с современными принципами качества и безопасности. Квартиры в новостройках имеют улучшенную планировку и уже готовую отделку, поэтому новоселы могут переезжать в них, не вкладывая допсредства в ремонт», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Отмечается, что в домах по реновации при строительстве соблюдают принципы безбарьерной среды, а на первых этажах создают помещения для объектов социально-бытового назначения. На прилегающей территории создают детские и спортивные площадки, зоны для отдыха.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин призвал нарастить темпы реализации программы в два раза и сообщил о ходе реновации в районе Новогиреево.

