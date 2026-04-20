Ефимов: В столице с начала года началась активная реализация 7 крупных инвестпроектов

В первом квартале 2026 года в Москве к активной фазе реализации перешли семь масштабных инвестиционных проектов (МаИП), благодаря которым появятся объекты медицинской, общественно-деловой и образовательной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Механизм масштабных инвестиционных проектов реализуется в Москве уже 10 лет – с 2016 года. Этот статус позволяет инвесторам получать землю в аренду от города на особых условиях для возведения объектов социальной, коммерческой и промышленной инфраструктуры, а также общественно-деловых и административных зданий. Столица осуществляет контроль за реализацией проектов на всех этапах. С начала 2026 года инвесторы уведомили о получении разрешений на строительство объектов в рамках семи МаИП и перешли к активной фазе их реализации», - рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.



Отмечается, что под проекты выделено около 86 гектаров земли, а их общая площадь будет превышать 423 тысячи квадратных метров.



Как сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, система МаИП помогает создавать рабочие места в разных районах Москвы, а также значительно улучшает качество жизни ее жителей. С начала 2026 года МаИП перешли к активной фазе в Западном, Северо-Восточном, Юго-Восточном и Троицком административных округах.



Так, инвестор в Раменках возведет на площади 2,8 гектара многофункциональный медкомплекс на Мосфильмовской улице, а в Северном районе на новый этап перешла реализация современного фармацевтического предприятия на Афанасовском шоссе на участке площадью 15,5 гектара. Новый комплекс обеспечит граждан стабильным наличием лекарств в аптеках и медучреждениях, добавили в Градостроительном комплексе.



По разрешению Мосгосстройнадзора застройщики уже приступили к работам на пяти площадках. Суммарно ведомство провело на них уже пять выездных проверок.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии объектов в промышленно-строительном комплексе заводов группы компаний «ФСК» в Зеленограде.

