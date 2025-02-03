Ефимов: В столице нет необходимости ограничивать высотность зданий

Высотное строительство в мегаполисах – это мировой тренд и Москва не является исключением. Об этом заявил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов. В интервью РИА Новости он отметил, что строительство небоскребов в российской столице не является проблемой и нет необходимости ограничивать застройщиков в высотности проектов, при этом важно следить за плотностью застройки и населения.



«Но при этом внимательно следим за параметром плотности, которую выдаем как возможную к застройке, чтобы создающиеся среда и придомовая территория были достаточными, чтобы жители получили услуги первой необходимости в виде детской площадки или просто площадки для выгула домашних животных непосредственно поблизости от своего дома», - сказал Ефимов.



Он пояснил, что дома не должны располагаться близко друг к другу, чтобы контролировать плотность застройки и количество жителей на условный гектар. Также строители обращают внимание на этажность зданий в рамках архитектурно-градостроительной концепции застраиваемой территории.



Заммэра отметил и визуальный образ города, указав на то, что строительство небоскребов может положительно сказаться на облике Москвы, особенно когда речь идет о красивых объектах недвижимости, которые представляют собой качественную архитектуру.

