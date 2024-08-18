Ефимов: В столице назвали победителей ХI конкурса «Планета Москва»

В столице определили победителей ХI конкурса городской фотографии «Планета Москва – 2024». Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в состязании приняли участие более 200 человек, которые отправили почти две тысячи изображений. Победителей определило компетентное жюри. Голосование также проходило в проекте «Активный гражданин», в котором приняли участие свыше 145 тысяч горожан.

Ефимов напомнил, что улучшение качества жизни в Москве происходит в том числе благодаря реализации масштабных проектов, один из которых связан с программой реновации. При этом значительное внимание в городе уделяется созданию социнфраструктуры.

«С 2011 года в Москве построили 1 тысячу 80 зданий школ и детских садов, медучреждений, спортивных и культурных сооружений. Вместе с реализацией градостроительных проектов в городе появляются новые точки притяжения и туристические маршруты. Участники конкурса отразили их в своих работах», - сообщил Ефимов.

Больше всего онлайн-голосов набрали работы «В облаках» Александра Чуфаровского в номинации «Москва и москвичи. Комфортный город», «Полет» Валерия Наседкина в номинации «Архитектура Москвы. Связь времен», а также «Движение во всех стихиях» Александра Аседача в номинации «Динамика мегаполиса».

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский считает, что городу удалось создать градостроительные объекты высокого уровня, которые, по его мнению, будет ценить будущее поколение, как и исторические здания. Он подчеркнул, что это отразилось в работах участников фотоконкурса.

