Ефимов: В столице назвали победителей ХI конкурса «Планета Москва»
В столице определили победителей ХI конкурса городской фотографии «Планета Москва – 2024». Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в состязании приняли участие более 200 человек, которые отправили почти две тысячи изображений. Победителей определило компетентное жюри. Голосование также проходило в проекте «Активный гражданин», в котором приняли участие свыше 145 тысяч горожан.
Ефимов напомнил, что улучшение качества жизни в Москве происходит в том числе благодаря реализации масштабных проектов, один из которых связан с программой реновации. При этом значительное внимание в городе уделяется созданию социнфраструктуры.
«С 2011 года в Москве построили 1 тысячу 80 зданий школ и детских садов, медучреждений, спортивных и культурных сооружений. Вместе с реализацией градостроительных проектов в городе появляются новые точки притяжения и туристические маршруты. Участники конкурса отразили их в своих работах», - сообщил Ефимов.
Больше всего онлайн-голосов набрали работы «В облаках» Александра Чуфаровского в номинации «Москва и москвичи. Комфортный город», «Полет» Валерия Наседкина в номинации «Архитектура Москвы. Связь времен», а также «Движение во всех стихиях» Александра Аседача в номинации «Динамика мегаполиса».
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский считает, что городу удалось создать градостроительные объекты высокого уровня, которые, по его мнению, будет ценить будущее поколение, как и исторические здания. Он подчеркнул, что это отразилось в работах участников фотоконкурса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинский клуб потребовал от УЕФА заменить судью из-за его работы в России
- Центральный банк Ливии приостановил работу
- Захарова опровергла сообщения о срыве переговоров России и Украины в Катаре
- Умер актер дубляжа Борис Быстров
- Украинские дроны атаковали два населенных пункта Белгородской области
- ВС РФ взяли под контроль Свиридоновку в ДНР
- Лукашенко призвал граждан быть готовыми к его уходу с поста
- При крушении частного самолета на Ставрополье погиб один человек
- В Лейпциге в пожаре на колесе обозрения пострадали десятки людей
- Лукашенко обвинил Киев в провокациях Москвы на применение ядерного оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru