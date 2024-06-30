Ефимов: В столичных Сокольниках построят гостиницу и спорткомплексы
В столичном районе Сокольники по программе комплексного развития территорий (КРТ) возведут гостиницу и спортивные комплексы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На участке площадью 2,48 гектара в районе Сокольники появится деловое пространство с гостиницей, спортцентрами и другими нежилыми объектами – всего 135 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект составят около 40 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 1,3 миллиарда рублей. В результате создадут более трех тысяч рабочих мест», – отметил Ефимов.
По его словам, выбранный под застройку участок обеспечен хорошей транспортной доступностью, он прилегает к улицам Русаковская, Маленковская и Шумкина, где на сегодняшний день расположены склады и другие устаревшие объекты.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на этом участке планируется построить 95 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости
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