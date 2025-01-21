Ефимов: В столичном районе Внуково планируют построить производственный объект

Москомархитектура составила план земельного участка (ГПЗУ) для строительства производственного объекта в районе Внуково, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Отдельно стоящее производственное здание площадью более семи тысяч квадратных метров планируют построить на участке площадью 0,9 гектара. Высота здания, согласно градостроительному плану земельного участка, не превысит четырех этажей. В границах участка предполагается обустройство парковки на 19 машино-мест, включая площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья», – заявил он.

Производство появится в районе Внуково. Функциональные направления будущего предприятия обозначат на следующей стадии проектирования.

В здании можно будет разместить предприятие легкой, электронной, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности. Город привлекает инвесторов к развитию индустриального потенциала по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в здании предусмотрены складские, технические и производственные помещения. Помимо прочего инвестор оборудует зоны научно-производственной деятельности, разгрузки и погрузки.

