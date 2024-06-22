Ефимов: В столичном районе Щербинка появится образовательный комплекс
Образовательный комплекс возведут в Троицком и Новомосковском административных округах столицы в ЖК «Остафьево», рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Новомосковском округе появится образовательный комплекс на 1575 мест. Общая площадь объекта превысит 26 тысяч квадратных метров. Он будет построен за счет частных инвестиций и после ввода в эксплуатацию передан в систему образования Москвы. Завершить строительство образовательного комплекса планируется в 2026 году», – отметил Ефимов.
По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, помимо нового четырехэтажного образовательного комплекса будет возведен трехэтажный дошкольный блок. Каждое из зданий будет иметь свой вход.
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков в свою очередь добавил, что ведомство уже выдало все необходимые разрешения на строительство. По словам Слободчикова, любой желающий может получить консультации от инспекторов и задать вопрос о контрольной деятельности с помощью цифровой платформы «Открытый контроль».
Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что с начала этого года в ТиНАО построили уже шесть объектов образования: две школы и четыре детских сада.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru