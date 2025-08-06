Ефимов: В столичном районе Марьино по программе КРТ построят технопарк

В столичном районе Марьино по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован участок площадью 8,97 гектара, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Соответствующий проект решения был опубликован на сайте правительства Москвы. По словам Ефимова, проекты КРТ способствуют созданию новых высокотехнологичных производств на бывших депрессивных площадках и формированию в Москве привлекательной жилой застройки.

«Например, научно-производственную инфраструктуру для размещения технопарка построят в районе Марьино на юго-востоке Москвы в рамках реорганизации участка площадью 8,97 гектара. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 13,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 505,7 миллиона рублей. В результате будет создано более тысячи рабочих мест», – отметил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, отметил, что на участке между улицами Нижние Поля, Перервой и Люблинской планируется возвести научно-производственную инфраструктуру площадью 74,48 тысячи квадратных метров. В рамках реализации проекта будет благоустроена вся территория, а также организована удобная локальная улично-дорожная сеть

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о комплексном развитии восьми участков нежилой застройки в столичных районах Кузьминки и Солнцево.

