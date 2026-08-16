Ефимов: В столичном районе Люблино построили уже 23 дома по программе реновации

В районе Люблино (ЮВАО Москвы) в ходе программы реновации возвели 23 жилых здания, общая площадь квартир в которых превышает 350 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На юго-востоке Москвы по программе реновации построено уже более 90 новостроек. Современные здания появились в девяти районах округа. В тройку лидеров входит Люблино, где с начала реализации программы реновации возвели 23 современных жилых комплекса. В них обустроено около шести тысяч квартир площадью свыше 350 тысяч квадратных метров», – сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Новые дома созданы по уникальным архитектурным решениям: их внешний облик современен и органично сочетается с существующей застройкой. Отдельно выделяют жилой комплекс на улице Краснодонской, дом 20, корпус 1 — его строительство завершили в апреле текущего года. Комплекс включает три корпуса разной этажности и рассчитан на 524 квартиры (общая жилая площадь — свыше 29 тысяч квадратных метров).

На первых этажах домов не предусмотрено жильё: здесь разместили входные группы, просторные вестибюли, помещения для консьержей и колясочные. Также выделены площади под объекты инфраструктуры — магазины, кафе, пункты выдачи заказов и предприятия бытового обслуживания. Придомовые территории благоустроены и озеленены.

Как отметили в Градостроительном комплексе Москвы, район отличается развитой инфраструктурой: рядом с новостройками есть остановки наземного транспорта, станции метро, магазины, школы, поликлиники, а также зелёные зоны — парки и скверы.

С начала действия программы реновации в Москве построили более 8,5 миллиона квадратных метров жилья — новые квартиры получили порядка 290 тысяч горожан. По результатам 2025 года Фонд реновации занял первое место в России по объёму введённого жилья. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отмечал, что за первые семь месяцев 2026 года ввели в эксплуатацию 734 тысячи квадратных метров жилья в рамках реновации — это максимальный показатель за девять лет работы программы. Программа реновации была принята в августе 2017 года: она затронет около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. По поручению Сергея Собянина темпы её реализации планируется увеличить вдвое.

