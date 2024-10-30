Ефимов: В столичном районе Крюково 860 жителей переезжают в новостройку по реновации
В Москве в районе Крюково в ЗелАО началось поэтапное переселение 860 жителей четырех старых домов в новостройку на Заводской улице. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, новый дом возведен на месте четырех расселенных и демонтированных зданий.
«К переезду в новый жилой комплекс приступают 860 жителей района Крюково. Всего по программе реновации в Зеленограде предстоит расселить 34 дома, современные квартиры получат более семи тысяч жителей округа», – уточнил заместитель мэра.
По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, завершение строительства дома на Заводской улице позволило ускорить переселение жителей из других домов, включенных во второй этап программы реновации.
Другой министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в среду, 30 октября, письма с предложением равнозначных квартир были направлены 280 москвичам из двух старых домов, расположенных на этой же улице в Зеленограде.
«Начать осматривать новое жилье горожане смогут начиная со следующего дня», - отметил Гаман.
По его словам, еще 580 зеленоградцев приступят к осмотру современных квартир 6 и 12 ноября после того, как получат 5 и 11 ноября уведомления с предложениями от специалистов столичного департамента городского имущества.
Все вопросы по переселению можно будет уточнить у специалистов центра информирования населения, который будет открыт на первом этаже новостройки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин США ввел санкции против российского производителя шин «Кордиант»
- Английский ФК «Шеффилд Уэнсдей» начал играть в футболках с надписью MOCKBA
- Еврокомиссия отказалась начать переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз
- Илон Маск заявил, что Википедия «сломалась» после инцидента с Трампом
- В Испании объявили трехдневный траур по жертвам наводнения
- Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» покажут в Польше
- Российский суд приговорил гражданку Украины к 11 годам колонии за шпионаж
- Кадыров: Удар по генштабу ВСУ стал возмездием за атаку в Гудермесе
- Группа Pet Shop Boys решила отметить юбилей выпуском чайного сервиза
- Фильм «Граф Монте-Кристо» стал первым из иностранных в прокате в РФ в этом году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru