Ефимов: В столичном районе Крюково 860 жителей переезжают в новостройку по реновации

В Москве в районе Крюково в ЗелАО началось поэтапное переселение 860 жителей четырех старых домов в новостройку на Заводской улице. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, новый дом возведен на месте четырех расселенных и демонтированных зданий.

«К переезду в новый жилой комплекс приступают 860 жителей района Крюково. Всего по программе реновации в Зеленограде предстоит расселить 34 дома, современные квартиры получат более семи тысяч жителей округа», – уточнил заместитель мэра.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, завершение строительства дома на Заводской улице позволило ускорить переселение жителей из других домов, включенных во второй этап программы реновации.

Другой министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в среду, 30 октября, письма с предложением равнозначных квартир были направлены 280 москвичам из двух старых домов, расположенных на этой же улице в Зеленограде.

«Начать осматривать новое жилье горожане смогут начиная со следующего дня», - отметил Гаман.

По его словам, еще 580 зеленоградцев приступят к осмотру современных квартир 6 и 12 ноября после того, как получат 5 и 11 ноября уведомления с предложениями от специалистов столичного департамента городского имущества.

Все вопросы по переселению можно будет уточнить у специалистов центра информирования населения, который будет открыт на первом этаже новостройки.

